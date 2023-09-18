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103 самолета в пространстве: Тайвань заявил, что КНР повлекла за собой серьезные вызовы безопасности за последние сутки

18 сентября, 2023 понедельник
07:37
Мир

Министерство обороны Тайваня сообщило о 103 китайских военных самолетах над морем. В ведомстве призвали КНР прекратить "разрушительные, односторонние действия"

Об этом сообщает Reuters .

В понедельник, 18 сентября, Министерство обороны Тайваня призвало Китай прекратить "разрушительные, односторонние действия" после сообщения о резком росте китайских самолетов вблизи острова, предупреждая, что такое поведение может привести к резкому росту напряженности.

Китай, рассматривающий демократический Тайвань как свою собственную территорию, в последние годы регулярно проводит военные учения вокруг острова, пытаясь отстоять свои претензии на суверенитет и давить на Тайбэй.

В ведомстве Тайваня сообщили о 103 китайских военных самолетах над морем.

Карта деятельности Китая за последние 24 часа показала, что истребители пересекали среднюю линию Тайваньского пролива, служащую неофициальным барьером между двумя сторонами.

Другие самолеты летели к югу от Тайваня через канал Баши, отделяющий остров от Филиппин.

В сопроводительном заявлении министерства говорится, что деятельность Китая за минувшие сутки повлекла за собой "серьезные вызовы" безопасности в проливе и на региональном уровне.

"Непрерывное военное преследование со стороны коммунистических военных может легко привести к резкому росту напряженности и ухудшить региональную безопасность. Мы призываем власти Пекина взять на себя ответственность и немедленно прекратить столь деструктивные односторонние действия", - отметили в ведомстве.

Министерство обороны Китая не сразу ответило на запрос о комментарии.

Представитель региональной безопасности Тайваня сообщил, что в дополнение к вторжению военно-воздушных сил вблизи Тайваня на прошлой неделе Китай также направил более 100 военно-морских кораблей для учений в регионе, в том числе в стратегических водах Южно-Китайского моря и у северо-восточного побережья. Тайвань.

Чиновник, имя которого отказались назвать из-за деликатности вопроса, сказал, что эта деятельность оказывает давление на всех в регионе, и назвал масштабы военно-морских учений "наибольшими за последние годы".

Что известно об отношениях между Китаем и Тайванем

В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая", и неоднократно угрожал вторжением.

26 марта Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.

Впоследствии бывший президент Тайваня Ма Инцзю посетил КНР, где заявил, что обе стороны должны работать вместе, чтобы избежать войны, ведь народы обоих государств "являются китайцами". Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.

5 мая в США подчеркнули , что в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн ежегодно в течение первых нескольких лет. Уже 8 апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером палаты представителей.

На второй день военных учений, состоявшихся 9 апреля, Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации.

10 апреля в МИД КНР заявили , что "основной нормой" в мире должна быть позиция "одного Китая", а конфликт с Тайванем – это исключительно внутреннее дело государства.

В мае военные Тайваня обнаружили на одном из островов неподалеку от Китая обломки, вероятно, китайского воздушного шара.

Министр обороны США Ллойд Остин 3 июня предупреждал , что война за Тайвань была бы разрушительной и могла повлиять на мировую экономику.

Утром 8 июня в ответ на вхождение 37 китайских военных самолетов в зону ПВО острова Тайвань активировал свои системы. Часть самолетов затем улетела в западную часть Тихого океана.

9 августа десять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая раньше была неофициальной границей между Китаем и Тайванем. По словам минобороны страны, это стало вторым подобным вторжением через неделю.

Впоследствии, 19 августа, Китай начал военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит вице-президента Уильяма Лая в США. Тогда же Государственный департамент США призвал страну прекратить давление на остров и начать "содержательный диалог".

Минобороны Тайваня сообщило о возобновлении военной активности Китая вокруг острова. В частности известно о 13 самолетах, вошедших в зону "реагирования" Тайваня, и пяти кораблях, осуществляющих патрулирование в состоянии боевой готовности.

Также в ведомстве Тайваня заявили , что существует риск эскалации напряженности и угрозы региональной безопасности из-за постоянных военных маневров армии Китая в Тайванском проливе.

В среду, 30 августа, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетил Китай с целью стабилизации турбулентных отношений между Лондоном и Пекином. В тот же день парламент Британии впервые назвал Тайвань независимой страной в официальном документе, нарушив политическое табу во время визита министра иностранных дел Джеймса Клеверли в Китай.

Китай
Тайвань
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