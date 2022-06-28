101-летний экс-охранник концлагеря "Заксенгаузен" приговорен к 5 годам заключения

Об этом сообщает DW

Земельный суд в немецком городе Нойруппин приговорил 101-летнего бывшего охранника концентрационного лагеря "Заксенгаузен" к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в содействии убийствам тысяч заключенных.

Процесс длился девять месяцев. Обвиняемый своей вины так и не признал. Он утверждал, что никогда не служил в "Заксенгаузене". А в тот временной промежуток, который был указан в обвинительных заключениях, работал на ферме в Передней Померании. Однако прокуратура предоставила документы охранника концлагеря, где имя, фамилия и дата рождения охранника лагеря полностью совпали с данными обвиняемого.

Через построенный летом 1936 года концентрационный лагерь "Заксенгаузен" до завершения Второй мировой войны прошло более 200 тысяч заключенных. Среди них были политические противники нацистского режима, а также евреи, синти и ромы, иностранные военнополненные. Десятки тысяч их погибли от голода, болезней, принуждения к труду, медицинских экспериментов и жестокого обращения.

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