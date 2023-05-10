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Аналитика

1000 украинских компаний, получивших наибольший доход в 2022 году, - исследование Youcontrol

10 мая, 2023 среда
11:10
Экономика

Тысяча крупнейших предприятий по доходам в 2022 году сгенерировали около 6 триллионов гривен. Большинство из них входят в отрасли топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплекса. Основную часть топовых предприятий составляют компании, зарегистрированные 15-30 лет назад

О секторально-географическом анализе развития крупнейших предприятий и главных трендах в ключевых сегментах рынка – в совместном исследовании финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl.

Доходы в нефтегазовом секторе и электроэнергетике превысили триллион гривен

Крупнейшие компании Украины в списке топ-1000 обеспечивают более половины общего объема доходов всех предприятий страны. Каждая из крупнейших компаний этого списка сгенерировала как минимум 1,25 млрд грн чистого дохода за 2022 г.

Крупнейшими по численности секторами крупного бизнеса оказались нефтегазовый сектор (146 компаний), пищевая промышленность (129), электроэнергетика (105), сельское хозяйство (102). Несколько более чем по 50 компаний среди топовых по выручке действуют в таких секторах, как оптовая и розничная торговля, химическая промышленность, а также металлургия.

Те же отрасли экономики широко представлены в упомянутом рэнкинге по объему чистых доходов, но в ином порядке. Первое место занимает нефтегазовый сектор (1,3 триллиона грн, или 21% от общих доходов топ-1000), на втором – электроэнергетика (17,3%), далее – розничная торговля (8,3%), сельское хозяйство (8,1%). ), пищевая промышленность (7,7%), металлургия (7%).

Фото: Youcontrol

Фото: инфографика Youcontrol

Коксохимическая промышленность, табачное производство, угольная отрасль, металлургия, несмотря на относительно низкое количество крупных компаний первой тысячи, генерируют значительно более высокие уровни доходов в расчете на одно предприятие. Основой крупного бизнеса Украины до сих пор остаются отрасли, использующие природные ресурсы.

Несмотря на явный рост роли сферы информационных технологий, секторальный профиль и экспортную специализацию Украины до сих пор определяют агрокомплекс и пищепром, а также тяжелые индустрии - металлургия, химпром и энергетика.

Концентрация в столице и в промышленных центрах

Около 51,5% от общего объема доходов топ-1000 сконцентрировано в компаниях со столичной "пропиской". Кроме Киева с 405 компаниями еще 26% доходов генерируют 259 крупных предприятий, которые юридически находятся в промышленных центрах Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской области. В результате российской агрессии доля в общих доходах традиционных лидеров рэнкингов – Харьковской и Донецкой областей существенно снизилась до 11-12-го места: 1,6% и 1,3% совокупных доходов соответственно.

Фото: инфографика Youcontrol

Географическая структура размещения крупного бизнеса претерпела тектонические сдвиги во время 2022 г. Привязка крупных действующих компаний к мощным индустриально-финансовым центрам сохраняется только на территориях, удаленных от прифронтовой зоны, в то время как Харьковщина, Донетчина, Луганщина и Херсонщина понесли большие потери в бизнес-активности в результате войны. Несмотря на катастрофическое влияние войны на крупный бизнес юга и востока, надежду внушает то, что позиции топ-компаний из Днепра, Запорожья и Одессы на бизнес-карте страны остаются достаточно устойчивыми, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах.

Топовые предприятия с двадцатилетней историей

Основную часть топ-1000 составляют старые компании, зарегистрированные 15-29 лет назад. Также высокие доходы демонстрируют молодые компании в возрасте 4-5 лет. Однако среди вновь созданных предприятий, быстро начавших генерировать миллиардные доходы, есть много перерегистрированных фирм. Их акционеры склонны регистрировать такие компании в рамках структуризации бизнеса финансово-промышленных групп и реорганизации государственных предприятий с признаками монополий. Часто доходы таких компаний тесно связаны с регуляторными решениями и приближенностью собственников к политическим элитам.

Средний возраст компаний достаточно отличается в зависимости от отрасли, в которую они принадлежат. Самые молодые компании находятся в энергетическом, нефтегазовом, гостинично-ресторанном и архитектурном секторах со средним возрастом от 7 до 9 лет с даты госрегистрации. Старейшие компании – в научных исследованиях, мебельной промышленности, водоснабжении и утилизации, а также коксохимической промышленности со средним возрастом от 24 до 29 лет. В нерудной промышленности, фармацевтике, машиностроении и металлургии средний возраст крупнейших компаний составляет 19-23 года, поскольку многие унаследовали материальную базу от капитальной инфраструктуры советских времен. Регистрационные даты этих компаний связаны с периодом после крупной приватизации в конце 1990-х – начале 2000-х гг.

Спокойный 2020-й VS бурный 2022-й: кто выжил и попал в рэнкинг крупнейших?

Первый анализ топ-1000 компаний YouControl презентовал два года назад по данным 2020 г. Однако раскрытие распорядителями официальной отчетности за 2021 год явно ухудшилось с точки зрения актуальности, полноты и точности данных. Поэтому за базу для реалистического сравнения изменений в секторально-региональной структуре в военном 2022 было корректнее взять данные именно позапрошлого 2020-го.

Оценивая участников крупнейших компаний Украины в 2022 г. с топовыми компаниями 2020-го, специалисты YouControl определили, что состав первой тысячи обновился на 27%. Следовательно, за последние два года 271 компания покинула рэнкинг первой тысячи крупного бизнеса в основном из-за падения доходов, частично из-за банкротства и разрушения, а некоторые действующие компании, возможно, до сих пор не обнародовали финданные.

Из состава топ-1000 компаний за 2022 год полностью вышли единичные предприятия из таких секторов экономики как: "Операции с недвижимостью", "Туризм" и "Спорт и развлечения". Рынок купли-продажи недвижимости также существенно сократился, особенно в первое полугодие прошлого года, что не способствовало наращиванию выручки топовыми риелторами.

Доходы компаний за 2022 г. умеренно выросли в номинальном выражении. Общий доход крупнейших предприятий составил почти 6 триллионов грн, что на 20% больше общих доходов топ-1000 компаний Украины в 2020 г. (5 трлн грн). Впрочем, такой номинальный прирост вряд ли является поводом для положительных выводов, учитывая темпы потребительской инфляции 26,6%, которые в прошлом году полностью "съели" весь этот иллюзорный рост, красноречиво указав на фактическое падение суммы реальных доходов крупного бизнеса.

Лидерами роста по доходам по итогам 2021-2022 гг. стали компании таких секторов экономики как электроэнергетика, нефтегаз, угольная промышленность, оптовая торговля, информационные технологии. Наибольшее снижение наблюдалось в доходах крупных компаний сектора металлургии, розничной торговли, автотрейдинга, транспорта, строительства и нерудной промышленности.

Еще больше выводов – в полной версии исследования на сайте YouControl .

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