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100 % возобновляемых источников и 99 % алюминия — компания Hell Energy заявила о повышении энергоэффективности

24 декабря, 2021 пятница
16:23
Экономика Hell Energy

HELL ENERGY Group, известный производитель энергетических и безалкогольных напитков, планирует использовать для упаковки алюминий высшего качества с сертифицированным содержанием не менее 75 % вторично потребляемого утильсырья

Также планируется использование лучшего сырья и ингредиентов для продукта. Это основные вехи устойчивого развития для всей отрасли и стандарт для других глобальных брендов

В то время как потребители ищут более экологические продукты, компания HELL ENERGY Group стремится найти способы уменьшения углеродного следа. Предлагаемое решение для упаковки, алюминиевые банки вместо пластиковых бутылок, создает возможность бесконечной переработки без потери качества. С конца 2021 года HELL обязуется постепенно отказаться от пластиковых бутылок для газированных безалкогольных напитков. Основная цель — дальнейшее уменьшение доли пластиковых бутылок до 1 % к 2025 году благодаря увеличению доли алюминиевой упаковки до 99 %.



HELL занимается собственным производством алюминиевых банок, имеет заводы по розливу, а также обеспечивает складирование и логистику. В 2017 году компания открыла первую в Венгрии фабрику по изготовлению алюминиевых банок для напитков, оснащенную ультрасовременной производственной линией американской компании Stolle Machinery. Заводы HELL ежегодно сертифицируются и проверяются на самом высоком уровне в отрасли, FSSC 22000.



Высокие стандарты качества имеет и продукция HELL. Компания не использует каких-либо искусственных подсластителей, а только качественный сахарный песок из сахарной свеклы и витамины. Общая концепция основывается на постоянном обеспечении наилучшего соотношения цены и качества.



Стратегия компании основана на поиске алюминия с низким содержанием углерода, что будет способствовать сокращению глобальных выбросов и созданию продуктов для экологического будущего. Когда HELL перестала производить напитки в пластиковых бутылках, предприятию удалось сократить выбросы парниковых газов на 60 %.

Мы стремимся повысить энергоэффективность и снизить выбросы углекислого газа. Наша цель — установить на заводах HELL систему подсчета. С 2022 года мы обязуемся покрывать наши потребности в энергии на уровне компании из 100%-ных возобновляемых источников", — сообщил Барнабас Черекли, управляющий директор HELL ENERGY.

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