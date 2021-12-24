100 % возобновляемых источников и 99 % алюминия — компания Hell Energy заявила о повышении энергоэффективности

Мы стремимся повысить энергоэффективность и снизить выбросы углекислого газа. Наша цель — установить на заводах HELL систему подсчета. С 2022 года мы обязуемся покрывать наши потребности в энергии на уровне компании из 100%-ных возобновляемых источников", — сообщил Барнабас Черекли, управляющий директор HELL ENERGY.