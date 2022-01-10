"100 тыс. солдат РФ пришли не кофе пить": Боррель заявил, что эскалация на границе Украины может перейти в вооруженный конфликт
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что напряжение на украинско-российской границе, вблизи которой сосредоточены около 100 тыс. военных РФ, может перейти в вооруженное противостояние
Об этом Боррель сказал в интервью BBC Radio 4, передает "Интерфакс-Украина" .
"Почему нет? Сейчас на другой стороне границы находятся 100 тыс. российских солдат, и я считаю, что они пришли туда не для того, чтобы пить кофе. Это угроза использования силы", - сказал Боррель в ответе на вопрос, существует ли риск вооруженного конфликта.
Глава дипломатии ЕС добавил, что заявления РФ относительно Украины на фоне концентрации военной силы на границе беспокоят Украину, НАТО и ЕС.
Напомним, первый заместитель Госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что отвод войск РФ от границы Украины в места их дислокации будет сигналом о деэскалации напряжения.
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