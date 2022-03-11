100 тыс. россиян потеряли работу из-за войны в Украине, к концу года безработных будет 9 млн, - Центр противодействия дезинформации

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.



Больше всего пострадали работники McDonald's, их было 62 тыс. человек.



"ЦПД при СНБО Украины подтверждает, что россиян ждет тотальная безработица. В результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест. И это - только начало! Сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян. PepsiCo - 20 тыс. россиян. IKEA - 15 тыс. Inditex - 9 тыс. KPMG - 4500. PWC - 3700. H&M - 3500. LVMH - 3500. L'Oreal - 2200. Starbucks - 2000", - подсчитали в ЦП.



Сообщается, что более 330 компаний сменили свою работу на территории РФ.



"Всего по состоянию на 11.03.22 об увольнении из страны либо частичной, либо временной остановки операций сообщили более 330 иностранных компаний. Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний работу потеряют еще по меньшей мере 120 тысяч россиян. А по прогнозу, до конца года без работы останутся около 9 млн россиян!Для большинства из них начинается эпоха выживания. Теперь они смогут задуматься зачем эта война и те, кто ее начал?", - говорится в сообщении.

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