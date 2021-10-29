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$100 тыс. ежегодно: СБУ разоблачила попытку подкупа нардепа

29 октября, 2021 пятница
21:05
Криминал

СБУ задержала представителей шоу-бизнеса, которые хотели подкупить депутатов Верховной Рады

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“За внесение нужной правки и отсрочку законопроекта, злоумышленники обещали народному избраннику $100 тыс. ежегодно. Мужчина, предлагавший взятку, – руководитель организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины”, - говорится в сообщении.

Как заявили в СБУ, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько компаний-прокладок.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". Законопроект ликвидирует коррупционные схемы, заявили в СБУ. Недовольный законодательными изменениями злоумышленник пошел на подкуп народных депутатов.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.
 

Как сообщил в Facebook лидер группы "Антитела" и член союза защиты авторских прав Тарас Тополя, Служба безопасности Украины задержала директора Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александра Никина.

Никин также является главой Украинской лиги авторских и смежных прав. Он пытался подкупить народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Санченко через его помощника, сообщает Бабель со ссылкой на собственные источники. Санченко также является главой подкомитета Рады по музыкальной индустрии.

За эти средства Никин якобы предлагал отсрочить или вообще снять законопроект №5572 с повестки дня парламента. Он был задержан на месте сразу после передачи денег.

задержание
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