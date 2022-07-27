100 тыс. больных коронавирусом за сутки: в Южной Корее наблюдается обострение пандемии
В Южной Корее наблюдается обострение пандемии, связывающееся с быстрым распространением штамма Омикрон
Об этом сообщает корейское агентство Yonhap News .
Как говорится в сообщении, ежедневное количество случаев COVID-19 превышает 100 000 за последние 3 месяца.
"27 июля 2022 года люди ждут, чтобы сдать тесты на коронавирус в скрининговой клинике в районе Каннам в Сеуле. Количество новых случаев COVID-19 в Южной Корее впервые за более чем три месяца превысило отметку в 100 000, поскольку новая волна субварианта очень омикрон ", – пишет Yonhap News.
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