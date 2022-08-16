100 орудий позволили бы значительно продвинуться в направлении Изюма, - боец легиона Свобода Андрийко
В первую очередь на фронте в Харьковской области нужна тяжелая артиллерия и боеприпасы к ней
Об этом в эфире Еспресо сказал боец легиона "Свобода" Нацгвардии Руслан Андрийко.
Он рассказал, что нужно украинскому войску на Изюмском направлении.
"На первом месте, тяжелая артиллерия и боеприпасы к ней. Речь идет о хотя бы 100 орудиях, которые передают нам западные союзники. Это позволило бы значительно продвинуться в направлении Изюма. Речь идет о танках, которые играют очень важную роль, а их слишком важно. мало", - сказал Андрийко.
Военный добавил, что также требуются автомобильная бронетехника, гаубицы, РСЗО.
"Тяжелая бронетехника здесь важна необходимая, значительная часть еще советского производства. Ее точность и качество, очень сомнительна. Мы понимаем реалии, воюем с тем, что есть и даже в этих условиях мы постепенно, сохраняя жизнь личного состава, продвигаемся вперед, удалось уволить несколько сел", - подытожил он.
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