100 млрд евро, которые Шольц выделил на немецкую армию, изменят баланс сил в Европе капитально – российский социолог из Германии
Игорь Эйдман отметил, что риторика Шольца по отношению к России изменилась после 24 февраля
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Эйдман отметил: "Переворот в Германии уже состоялся 24 февраля. В те дни Шольц выступал в Бундестаге — это было революционное выступление, оно изменило все нарративы, – Шольц впервые сказал, что Германия больше не считает Россию жертвой и мы будем ей противостоять. После этого он выделил 100 млрд евро на немецкую армию. Это фундаментальный шаг, который изменит баланс сил в Европе капитально".
Также социолог подчеркнул: "Через несколько лет это превратит немецкую армию в первую в Европе и вторую или третью в мире".
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