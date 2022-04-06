100 млрд евро, которые Шольц выделил на немецкую армию, изменят баланс сил в Европе капитально – российский социолог из Германии

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Эйдман отметил: "Переворот в Германии уже состоялся 24 февраля. В те дни Шольц выступал в Бундестаге — это было революционное выступление, оно изменило все нарративы, – Шольц впервые сказал, что Германия больше не считает Россию жертвой и мы будем ей противостоять. После этого он выделил 100 млрд евро на немецкую армию. Это фундаментальный шаг, который изменит баланс сил в Европе капитально".



Также социолог подчеркнул: "Через несколько лет это превратит немецкую армию в первую в Европе и вторую или третью в мире".



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