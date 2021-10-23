100 грн в час. В "красном" Днепре появились персональные COVID-шоперы
После того, как Днепр и область перешли в красную зону карантина, жители, которые не успели вакцинироваться, оказались в безвыходном положении. Теперь в кафе, рестораны, непродовольственные магазины, торговые центры и другие общественные места можно попасть только при наличии COVID-сертификата
Этим решили воспользоваться предприимчивые днепряне, рассказывает Еспресо.TV .
На платформе онлайн-объявлений OLX появились десятки предложений по личного шоппера.
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"В объявлениях горожане, которые сделали вакцину от коронавируса, предлагают скупиться вместо вас. Договариваться просят заранее, а за срочные заказы хотят получить доплату. В основном стоимость услуги - 100 грн / час плюс расходы на проезд", - пишет портал Наш город .
Однако есть и желающие просто помочь. Так, в одном из объявлений предлагают бесплатно скупиться пенсионерам, отмечает издание.
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