100 грн в час. В "красном" Днепре появились персональные COVID-шоперы

Этим решили воспользоваться предприимчивые днепряне, рассказывает Еспресо.TV .



На платформе онлайн-объявлений OLX появились десятки предложений по личного шоппера.



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"В объявлениях горожане, которые сделали вакцину от коронавируса, предлагают скупиться вместо вас. Договариваться просят заранее, а за срочные заказы хотят получить доплату. В основном стоимость услуги - 100 грн / час плюс расходы на проезд", - пишет портал Наш город .



Однако есть и желающие просто помочь. Так, в одном из объявлений предлагают бесплатно скупиться пенсионерам, отмечает издание.



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