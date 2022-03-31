Об этом сообщила заместитель главы Пентагона Селест Уолландер во время показаний в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам США.

"Мы четко услышали от украинцев то, что эти системы необходимы, – заявила Волландер. – Мы выделили 100 дронов Switchblades, которые должны быть доставлены в недавнем пакете".

"Мы услышали украинцев и серьезно к этому относимся", – добавила чиновник.

Такие "дроны-камикадзе" оборудованы взрывчаткой и способны поражать цели противника. Согласно сообщениям, украинские Вооруженные силы захватывали соответствующие дроны, используемые РФ, пишет издание Interesting Engineering. Украинские военные используют дроны в основном для наблюдения, но поставки Switchblades изменят эту ситуацию, отмечают в издании. В отличие от российских "дронов-камикадзе", Switchblades оборудован сенсором и позволяет более точно определять цели противника, говорится в публикации.

Отвечая на вопрос конгрессменов о том, какое оборудование нужно Украине, чтобы отбросить российские войска со своей территории, генерал Тед Уолтерс, командующий Европейским командованием США, назвал противоброневое, противотанковое оружие, ракеты "земля-воздух".

"Ракеты земля-воздух очень важны, они были эффективны в этой кампании и подозреваю, что они останутся эффективными", - добавил он.​

Во время слушаний Волландер также прокомментировала вопросы поставок Украине систем противовоздушной обороны С-300. Комментарий прозвучал в ответ на вопрос конгрессмена Майка Роджерса о том, почему так много времени занимает то, чтобы обеспечить потребности Словакии, которая согласилась предоставить системы противовоздушной обороны С-300 при условии, что она будет обеспечена.

"Мы работаем со Словакией, чтобы определить требования и потребности для этой страны", – заявила Волландер.



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