English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество 10 тыс. Starlink, $60 млн в криптофонде и 300 тыс. волонтеров ІТ-армии. В Минцифре рассказали об основных достижениях в кибервойне с Россией

10 тыс. Starlink, $60 млн в криптофонде и 300 тыс. волонтеров ІТ-армии. В Минцифре рассказали об основных достижениях в кибервойне с Россией

24 мая, 2022 вторник
18:25
Общество

Также чатбот єВорог, искусственный интеллект для распознавания лиц погибших россиян и платформа для сбора пожертвований в поддержку Украины UNITED24

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал во время Diia Summit.

Первоначально министр перечислил достижения, которые достигнуты в период до широкомасштабного вторжения России:

"Создали Дию с цифровыми документами в смартфоне и государственными услугами в несколько кликов. Уплата налогов, Дия.Подпись, генерирование COVID-сертификатов, изменение регистрации места жительства, программа єПоддержка и быстрая регистрация бизнеса в мире".

В результате сегодня приложением "Дия" пользуются 17,3 млн украинцев.

Также он отметил, что министерство работало над покрытием страны скоростным интернетом, обучали украинцев базовым цифровым навыкам, запуском специального режима для технологических компаний "Дія.City".

Но после 24 февраля стало ясно, что впервые война идет не только на поле боя, но и в информационном и киберпространстве:

Мы создаем продукты и услуги, которые усиливают цифровую безопасность и помогают вести первую в мире кибервойну.

В частности:

  • Запустили чатбот єВорог, в который каждый украинец может сообщить о местонахождении и передвижении вражеской техники.
  • В Украину прибыли более 10 тысяч Starlink, которые мы используем для поддержки и восстановления критической инфраструктуры.
  • Создали первую ІТ-армию в мире, объединяющую более 300 тысяч волонтеров.
  • Работаем над усилением сферы кибербезопасности страны.
  • Запустили криптофонд и собрали более 60 млн долларов в крипте для помощи армии.
  • Используем искусственный интеллект для распознавания лиц погибших россиян.
  • Запустили UNITED24 – это главное окно для сбора пожертвований в поддержку Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

кибервойна
Михаил Федоров
Дія
Читайте также:
Денис Пушилін
23 мая, 2022 понедельник
Пушилин заявил о намерении устроить в "ДНР" "международный трибунал" над защитниками Азовстали
Лукашенко та Копайгородський
22 мая, 2022 воскресенье
Лукашенко прибыл на поклон к Путину в Сочи, а в Беларуси говорят об "украинских диверсантах" и впервые за два месяца подтягивают "искандеры" к границе
Микола Княжицький
23 мая, 2022 понедельник
"Выглядит позорной спецоперацией": Княжицкий о заявлениях Медведчука по Порошенко
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.54
    Покупка 34.54
    Продажа 36.27
  • EUR
    Покупка 36.18
    Продажа 38.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
24 мая
19:04
Враг вторые сутки штурмует Лиман и хочет перерезать трассу Бахмут - Северодонецк
18:49
Около половины жителей выехали из Херсона, - глава ОВА
18:48
На южном фронте враг усилил авиаудары и готовится к наступлению, подтягивая резервы из Крыма, - Генштаб
18:37
Реджеп Тайип Эрдоган
В Черном море с Россией может говорить только Турция, – главный редактор BlackSeaNews Клименко
18:30
Венедиктова не исключила возможности обмена первого осужденного российского военного в Украине
18:24
ВСУ наголову разбили 58-ю армию врага, которую оккупанты называли одной из передовых в России
18:09
"Готовы быстро провести изменения и внедрить регуляции": Шмыгаль рассказал о ближайших планах по интеграции в проекты ЕС
18:07
МОЗ
Германия поможет Украине в создании ожоговых центров
17:59
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Маневр дипломатического финала этой войны – это возможность дать кремлю передышку, – дипломат Бессмертный
17:50
доллар
В госбюджет Украины поступило $305 тыс. налога от сервиса OnlyFans
17:48
Микроэлектронику нам обеспечит Беларусь: в РФ "опровергают" информацию об использовании деталей из китайских стиральных машин для военных кораблей
17:42
ВСУ в небе над Попасной ликвидировали российского летчика - генерала в отставке Канамата Боташева
17:30
Олег Николенко
Предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины и стран Западных Балкан не противоречат друг другу, - МИД отреагировал на заявление премьера Нидерландов
17:21
Анджей Дуда
Дуда обвинил Германию в нарушении обещания о поставке танков в Польшу
17:08
Эксклюзив
Наступление из Беларуси может возобновиться в любой момент, - боец ВСУ Кабакаев
17:07
Moderna
Moderna начала исследования вероятной вакцины против оспы обезьян
17:05
В правительстве Великобритании опровергли заявление о намерении предоставить военные корабли для сопровождения экспорта зерна из Украины, - The Guardian
16:52
Российские оккупанты зашли в Светлодарск Донецкой области
16:52
Виктор Орбан
Орбан отказался обсуждать нефтяное эмбарго на предстоящем саммите лидеров ЕС, - FT
16:45
Эксклюзив
Мариуполь - город привидений, а не людей, жителей принуждают к самодепортации, - советник мэра Андрющенко
16:28
Путь в ЕС: президент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата
16:27
В Мариуполе оккупанты развернули сеть передвижных телеэкранов с российской пропагандой
16:22
Военные российской армии и вагнеровцы: СБУ установила личности восьмерых оккупантов, совершавших зверства в Киевской области
16:19
Эксклюзив
Предоставление Израилем лазерного оружия вполне может стать весомым шагом защиты Украины, – Згурец
16:04
Ввозную пошлину на украинский экспорт в ЕС отменили на год
15:31
Виктория Сюмар: власти пора уже понять, что Украина – не Россия
15:30
Медведев назвал попытку деоккупации Крыма поводом для объявления "полноценной войны" Украине
15:19
Мэр Мариуполя Бойченко во время форума в Давосе призвал мировых лидеров наложить эмбарго на российское топливо
15:02
В Луганской области обстреляли химический завод "Азот", четыре человека погибли
14:58
Эксклюзив
Жители Мариуполя каждый день рассказывают нам о "новациях" от оккупационной "власти" в городе, – глава райсовета
14:54
Интервью
Надо искать равновесие. Только вместе с умом эмоции способны приблизить победу, – художник Владимир Слепченко
14:45
500 млн евро: ЕС утвердил дополнительную помощь Украине
14:41
В Кремле отреагировали на заявление российского дипломата Бондарева, раскритиковавшего Путина за войну с Украиной
14:27
импорт электроэнергии
Рада ратифицировала соглашения с МБРР о дополнительных резервах для энергобезопасности Украины
14:20
Марк Рютте
Премьер Нидерландов скептически высказался о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
14:19
Эксклюзив
Роман Бессмертный
По путинской России должен быть нанесен такой удар, чтобы она никогда больше никому не угрожала, - Бессмертный
14:16
"На**й, опять на**й, в Россию на**й": Укравтодор продает с аукциона указатель для оккупантов, деньги передадут ВСУ
14:06
Херсонский коллаборант Стремоусов "пригласил" оккупантов обустроить в области военную базу
13:59
Новости компаний
Компания Ferrexpo Константина Жеваго приобрела два экскаватора для коммунальщиков Чернигова
13:58
Сергей Шойгу
Шойгу придумал еще одну причину вторжения РФ в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV