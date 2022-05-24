Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал во время Diia Summit.

Первоначально министр перечислил достижения, которые достигнуты в период до широкомасштабного вторжения России:

"Создали Дию с цифровыми документами в смартфоне и государственными услугами в несколько кликов. Уплата налогов, Дия.Подпись, генерирование COVID-сертификатов, изменение регистрации места жительства, программа єПоддержка и быстрая регистрация бизнеса в мире".

В результате сегодня приложением "Дия" пользуются 17,3 млн украинцев.

Также он отметил, что министерство работало над покрытием страны скоростным интернетом, обучали украинцев базовым цифровым навыкам, запуском специального режима для технологических компаний "Дія.City".

Но после 24 февраля стало ясно, что впервые война идет не только на поле боя, но и в информационном и киберпространстве:

Мы создаем продукты и услуги, которые усиливают цифровую безопасность и помогают вести первую в мире кибервойну.

В частности:

Запустили чатбот єВорог, в который каждый украинец может сообщить о местонахождении и передвижении вражеской техники.

В Украину прибыли более 10 тысяч Starlink, которые мы используем для поддержки и восстановления критической инфраструктуры.

Создали первую ІТ-армию в мире, объединяющую более 300 тысяч волонтеров.

Работаем над усилением сферы кибербезопасности страны.

Запустили криптофонд и собрали более 60 млн долларов в крипте для помощи армии.

Используем искусственный интеллект для распознавания лиц погибших россиян.

Запустили UNITED24 – это главное окно для сбора пожертвований в поддержку Украины.

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