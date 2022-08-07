10 тыс. рублей за голос: в Херсонской области оккупанты хотят "купить" участников фейкового референдума
На территории Херсонской области открывается все больше учреждений, в которых всем желающим обещают 10 тыс. рублей за участие в псевдореферендуме
Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Ярослав Янушевич в телеграмме.
Как говорится в сообщении, в Херсонской области российские оккупационные власти открывают учреждения, в которых предлагает по 10 тыс. рублей всем желающим поучаствовать в псевдореферендуме.
"Оккупанты хотят "купить" голоса жителей Херсонщины перед проведением фейкового референдума. На территории области открывается все больше учреждений, где всем желающим обещают 10 тыс. рублей", - пишет Янушевич.
Также глава Херсонской ОГА сообщил, что российские оккупанты активно ищут помещение для проведения псевдореферендума и для пропаганды формируют своих представителей СМИ.
- Херсонцы ждут освобождения региона и оказывают активное сопротивление псевдореферендуму, в то время как рашисты определили организацию, которая будет проводить "голосование".
- В Луганской области оккупанты требуют у местных личные данные и заставляют их идти на псевдореферендум в обмен на воду, еду и стройматериалы.
- Во временно оккупированной Херсонской области россияне готовятся к проведению "референдума", пенсионерам раздают деньги, а молодым обещают бесплатное обучение.
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