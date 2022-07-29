10 судов с зерном готовы к отправке из украинских портов, – министр инфраструктуры

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что впервые с 24 февраля в морских портах Украины возобновлена работа.

"Суда, которые были загружены зерном еще зимой, готовы к выходу, как только наши партнеры, ООН и Турция согласуют зеленый коридор в направлении Босфора. Я благодарен послам Большой семерки, европейской делегации, Турции и ООН за совместную работу, которая, надеюсь, уже в ближайшие дни принесет первые практические результаты. Ваше присутствие сегодня в Одессе дает надежду украинским фермерам, портовикам и всей морской отрасли", – написал Александр Кубраков.

На данный момент 17 судов в портах Одесса и Черноморск уже загружены и 10 из них готовы к отправке.

"Экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порт из-за начала полномасштабного вторжения России. Рассчитываем оперативно вывезти более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая и начать экспорт нового. Разблокирование портов даст украинской экономике ежемесячно почти миллиард долларов валютной выручки. Это поможет стабилизировать гривню и улучшить экономическую ситуацию страны", – написал Александр Кубраков.

Министр добавил, что Министерство действует при круглосуточной координации с ВСУ.

"Продолжаем работать над расширением пропускной способности железной дороги, автомобильных дорог и пунктов пропуска на границе. В частности, на совещании в Администрации морских портов Украины подробно обсудили планы развития Дунайского портового кластера", - подчеркнул Александр Кубраков.

Напомним, Владимир Зеленский заявил , что Украина готова к экспорту зерна и ждет сигналов от партнеров относительно начала транспортировки.

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