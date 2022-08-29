Текст заявления обнародован на сайте Госдепартамента США.

"Наши правительства открыто и прозрачно сотрудничают в рамках Программы по снижению биологической угрозы, которая является частью Программы совместного уменьшения угрозы Министерства обороны США. Это партнерство имеет исключительно мирные цели. Оно не имеют никакого отношения к оружию", – говорится в заявлении.

Сотрудничество упомянутых стран направлено на защиту здоровья людей и животных, в частности "в области предотвращения, выявления и контроля вспышек инфекционных заболеваний, а также в повышении биобезопасности и биозащиты лабораторий".

В июне российские оккупанты опубликовали "доказательства" существования мифических биолабораторий в Украине, где якобы Украина вместе с США создавала вирусы, которые бы переносили комары.

В марте 2022 года в России придумали фейк о причастности к выдуманным в Украине "биолабораториям" Джорджа Сороса и сына Байдена.

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