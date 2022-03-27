10 стран начали собственные расследования войны в Украине, - Венедиктова

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.



"Конечно, это наше государство, а также Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Мировая юридическая коалиция справедливости растет!", - написала Венедиктова.

Напомним, 25 марта украинцы, литовцы и поляки создали первую совместную следственную группу, расследующую преступления режима РФ.