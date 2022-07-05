10 САУ и боеприпасы. Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи
Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели телефонные переговоры, в ходе которых британский премьер сообщил о новых поставках вооружения для Украины
Об этом говорится на странице британского правительства.
В сообщении отмечается, что премьер-министр утром 5 июня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы сообщить об обсуждениях, состоявшихся на G7 и саммите НАТО на прошлой неделе.
"Премьер-министр проинформировал о новейшем военном оборудовании Великобритании, включая 10 самоходных артиллерийских систем и боеприпасы, которые поступят в ближайшие дни и недели", - говорится в сообщении правительства Великобритании.
Что касается зерна, лидеры согласились с важностью скорейшего вывоза его из Украины, и премьер-министр сказал, что Великобритания продолжает тесно сотрудничать с партнерами по дальнейшим шагам и готова помочь любым возможным способом.
Лидеры также обсудили дела украинских бойцов британского происхождения, захваченных российскими войсками в последние недели.
Джонсон и Зеленский также обсудили Евровидение 2023, и премьер-министр сказал, что Великобритания попросила EBU рассмотреть предложения Украины по мероприятию.
- Также Джонсон сегодня сообщил , что Шотландия и Уэльс совместно приняли решение о выделении военной помощи Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.
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