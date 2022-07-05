10 САУ и боеприпасы. Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи

Об этом говорится на странице британского правительства.

В сообщении отмечается, что премьер-министр утром 5 июня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы сообщить об обсуждениях, состоявшихся на G7 и саммите НАТО на прошлой неделе.

"Премьер-министр проинформировал о новейшем военном оборудовании Великобритании, включая 10 самоходных артиллерийских систем и боеприпасы, которые поступят в ближайшие дни и недели", - говорится в сообщении правительства Великобритании.

Что касается зерна, лидеры согласились с важностью скорейшего вывоза его из Украины, и премьер-министр сказал, что Великобритания продолжает тесно сотрудничать с партнерами по дальнейшим шагам и готова помочь любым возможным способом.

Лидеры также обсудили дела украинских бойцов британского происхождения, захваченных российскими войсками в последние недели.

Джонсон и Зеленский также обсудили Евровидение 2023, и премьер-министр сказал, что Великобритания попросила EBU рассмотреть предложения Украины по мероприятию.

Также Джонсон сегодня сообщил , что Шотландия и Уэльс совместно приняли решение о выделении военной помощи Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.

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