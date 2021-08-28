10 пострадавших за сутки: оккупанты ранили еще 2-х украинских военных
В субботу, 28 августа, в результате очередного обстрела российских оккупантов были ранены еще двое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства.
- Напомним, 28 августа, в результате российских обстрелов Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военных.
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