10 пострадавших за сутки: оккупанты ранили еще 2-х украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства.