10 поражений воздушных целей и колонны техники оккупантов: отчет Командование Воздушных Сил ВСУ за 10 марта

Об этом сообщает официальный Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.



"10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил, при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанесла сокрушительный удар по двум большим колоннам техники российских фашистских оккупантов. По предварительной информации – это целый полк десантных войск техники , БМП, "Грады" и др.



За последние сутки наши зенитные ракетные войска и авиация поразили по 4 воздушных целей.



"По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены четыре воздушные цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории россии. По информации авиации Воздушных Сил тоже поражено по меньшей мере четыре воздушных цели, преимущественно самолеты Су-25, поэтому имеем данные о поражении десяти самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев. Информация будет уточнена и обнародована на официальных источниках. , – говорится в сообщении.

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