10 поражений воздушных целей и колонны техники оккупантов: отчет Командование Воздушных Сил ВСУ за 10 марта
Командование Воздушных Сил ВСУ отчиталось, что за последние сутки нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники российских фашистских оккупантов
Об этом сообщает официальный Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.
"10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил, при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанесла сокрушительный удар по двум большим колоннам техники российских фашистских оккупантов. По предварительной информации – это целый полк десантных войск техники , БМП, "Грады" и др.
За последние сутки наши зенитные ракетные войска и авиация поразили по 4 воздушных целей.
"По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены четыре воздушные цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории россии. По информации авиации Воздушных Сил тоже поражено по меньшей мере четыре воздушных цели, преимущественно самолеты Су-25, поэтому имеем данные о поражении десяти самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев. Информация будет уточнена и обнародована на официальных источниках. , – говорится в сообщении.
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