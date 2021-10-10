10 октября на фронте: российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс
В воскресенье, 10 октября, российские оккупационные войска дважды нарушили на Донбассе режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Вблизи Мирного враждебные вооруженные формирования вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
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