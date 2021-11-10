10 ноября на фронте: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции, задействовав и запрещенное оружие

Об этом сообщает штаб ООС .

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Возле Причепыловки оккупанты стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Вблизи Катериновки захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Из стрелкового оружия и гранатометов разных систем россияне обстреляли территорию вблизи Широкино.

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Украинская армия открывала ответный огонь, не применяя вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.