10 ноября на фронте: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции, задействовав и запрещенное оружие
С начала суток 10 ноября российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил трижды обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружениями
Об этом сообщает штаб ООС .
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
Возле Причепыловки оккупанты стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
Вблизи Катериновки захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Из стрелкового оружия и гранатометов разных систем россияне обстреляли территорию вблизи Широкино.
Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Украинская армия открывала ответный огонь, не применяя вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
- Как сообщалось ранее, вооруженные формирования РФ в районе Нижняя Крынка в Донецкой области стянули на расстояние 10 км от линии разграничения 6 реактивных систем залпового огня калибра 122 мм "Град".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.01
Покупка 26.01Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 29.98Продажа 30.37
- Актуальное
- Важное