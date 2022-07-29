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$10 млн. США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение

29 июля, 2022 пятница
00:34
Общество

Государственный департамент США объявил сумму вознаграждения до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в выборы со стороны приближенного к Владимиру Путину олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар Путина"

Информация об этом размещена на сайте госдепартамента США.

Внешнеполитическое ведомство США уточняет, что ищет информацию о так называемом "Агентстве интернет-исследований" (IRA), Евгении Пригожине и связанных с ними российских физических и юридических лицах и сообщниках. В сообщении приведен также список из 12 сотрудников IRA, причастных к вмешательству в выборы 2016 года.

"Агентство интернет-исследований" – это российская организация, известная также как "Ольгинская фабрика троллей" (через название села в Московской области РФ, где она располагалась). С 2014 года IRA, используя сеть подконтрольных организаций, осуществляла информационные операции с целью воздействия на общественное мнение.

В частности, американские спецслужбы установили факты причастности Агентства интернет-исследований к вмешательству в избирательную кампанию перед президентскими выборами 2016 года в США.

Евгений Пригожин – российский олигарх, известный как владелец группы компаний "Конкорд". Компании известны как победители тендеров на обеспечение питания государственных и военных структур России, из-за чего Пригожин получил неформальную фамилию "повар Путина". "Конкорд" финансировала деятельность "Агентства интернет-исследований".

В Госдепе уточняют, что выплаты вознаграждений будут производиться по программе Rewards for Justice. Это главная программа национальной безопасности, руководимая службой дипломатической безопасности государственного департамента США. С момента своего основания в 1984 году программа выплатила более 250 миллионов долларов более 125 людям во всем мире, предоставившим полезную информацию, которая помогла устранить угрозы национальной безопасности США.

Справка. Евгений Пригожин является одним из давних и влиятельных руководителей мафии Санкт-Петербурга. Выступал прототипом для героев сериалов и детективных литературных произведений.

Во времена СССР Пригожин имел две судимости по "тяжелым" статьям Уголовного кодекса.

В 1979 году Пригожин получил первую судимость за кражу – 2,5 года лишения свободы условно – и был отправлен в Нижний Новгород (тогда – Горький).

6 октября 1981 года Ждановский народный районный суд Ленинграда признал Пригожина виновным по статьям УК "кража", "мошенничество", "вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность", "разбой" и приговорил его к 13 годам колонии усиленного режима.

Во время одного из преступных эпизодов Пригожин со своим сообщником снял на улице с девушки сапоги и кульки. При этом непосредственно Пригожин применил к жертве приема удушения, из-за чего она потеряла сознание.

  • 23 июля появилась информация, что основатель ППК "Вагнер" Пригожин лично посещает колонии и вербует осужденных воевать в Украине: обещает снятие судимости.
  • Ранее журналист-расследователь Христо Грозев предположил, что предупредить США о полномасштабной атаке России на Украину мог "повар Путина" Евгений Пригожин.
  • В апреле приближенный к Путину подсанкционный российский олигарх Евгений Пригожин, считающийся реальным владельцем Частной военной компании Вагнера (ПВК Вагнера), лично побывал на оккупированной части Донбасса.

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