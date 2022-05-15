10% Луганской области под контролем Украины, - Гайдай
15 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 10% территории области под контролем Украины
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня (15 мая, - ред.) под нашим контролем окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (+ села и городки громады), Горская громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут к границе с Донетчиной", - сообщил глава ОВА.
Гайдай отметил, что эвакуация из региона не прекращается.
"Из Северодонецка патрульная полиция вывезла 10 человек, авто попало под обстрел, к счастью, никто не пострадал. Повреждения, в виде иссеченных осколками колес, патрульные ликвидировали на месте и продолжили путь в безопасность", - написал он.
Гайдай назвал самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкий и со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут).
"Прорывы здесь могут позволить оркам взять область в кольцо. Продолжаются бои в селах возле Северодонецка", - подытожил глава ОВА.
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