10% Луганской области под контролем Украины, - Гайдай

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня (15 мая, - ред.) под нашим контролем окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (+ села и городки громады), Горская громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут к границе с Донетчиной", - сообщил глава ОВА.

Гайдай отметил, что эвакуация из региона не прекращается.

"Из Северодонецка патрульная полиция вывезла 10 человек, авто попало под обстрел, к счастью, никто не пострадал. Повреждения, в виде иссеченных осколками колес, патрульные ликвидировали на месте и продолжили путь в безопасность", - написал он.

Гайдай назвал самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкий и со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут).

"Прорывы здесь могут позволить оркам взять область в кольцо. Продолжаются бои в селах возле Северодонецка", - подытожил глава ОВА.