10-летняя девочка и 92-летняя бабушка: в Киевской области нашли еще четырех погибших от рук оккупантов

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

В селе Шибино Бучанского района полицейские эксгумировали тела двух человек – 10-летней девочки, которая погибла от осколочных ранений из-за попадания в дом вражеского снаряда, и 58-летнего мужчины, его оккупанты расстреляли в упор возле собственного дома.

В селе Озорщина нашли тело 92-летней женщины, погибшей в своем доме во время пожара от вражеских обстрелов.

Правоохранители также эксгумировали тело 69-летней женщины в селе Новая Буда. Она погибла во время вражеских обстрелов, похоронили ее на кладбище односельчане.