10-летняя девочка и 92-летняя бабушка: в Киевской области нашли еще четырех погибших от рук оккупантов
В Киевской области правоохранители нашли тела еще четырех, украинцев, убитых оккупантами
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
В селе Шибино Бучанского района полицейские эксгумировали тела двух человек – 10-летней девочки, которая погибла от осколочных ранений из-за попадания в дом вражеского снаряда, и 58-летнего мужчины, его оккупанты расстреляли в упор возле собственного дома.
В селе Озорщина нашли тело 92-летней женщины, погибшей в своем доме во время пожара от вражеских обстрелов.
Правоохранители также эксгумировали тело 69-летней женщины в селе Новая Буда. Она погибла во время вражеских обстрелов, похоронили ее на кладбище односельчане.
- Ценой собственной жизни 70-летняя жительница Киевской области помогла ВСУ уничтожить более 100 единиц тяжелой техники врага.
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