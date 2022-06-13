10 лет назад мы пообещали Западным Балканам европейское будущее, что если бы мы сделали то же самое для Украины? - Боррель
У Украины есть шанс получить статус кандидата в члены Евросоюза
Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью для официального журнала ЕС, передает РБК-Украина .
"Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ за один день до вторжения России. Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других необязательно. Что, если бы мы сделали то же для Украины?",- сказал Боррель.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишин заявила , что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.
- Правительство Нидерландов определится о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии .
- Еврокомиссия обещает заключение о кандидатстве Украины в ЕС за неделю до саммита лидеров .
- Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии
- По данным Bloomberg, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС , но выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства.
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