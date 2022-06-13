Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью для официального журнала ЕС, передает РБК-Украина .

"Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ за один день до вторжения России. Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других необязательно. Что, если бы мы сделали то же для Украины?",- сказал Боррель.