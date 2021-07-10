10 июля на фронте: российские оккупанты 9 раз нарушили "режим тишины"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

А вблизи Водяного, что на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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