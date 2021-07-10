10 июля на фронте: российские оккупанты 9 раз нарушили "режим тишины"
10 июля на Донбассе российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.
Недалеко от населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.
А вблизи Водяного, что на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.
Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
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