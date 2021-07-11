10 июля на фронте: 11 российских обстрелов вблизи 7 украинских городов, поселков и сел

Перечень из семи населенных пунктов, окрестности которых попали под обстрел оккупантов, приведен в утренней фронтовой сводке, передает Еспресо.TV .



Россияне и их наемники вели огонь поблизости:



Мироновского - оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм,



Водяного (около Донецка) - противник открывал огонь из минометов 120-го калибра,



Водяного (около Азовского моря) - враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем,



Широкино - российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра,



Светлодарска - враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов,



Песков - вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра,



Золотого-4 - противник применял противотанковый ракетный комплекс.



Кроме того, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано три пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.



"Боевых потерь среди украинских военных нет", - отмечает пресс-служба ООС.



"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - сообщают авторы сообщения.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb