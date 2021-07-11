10 июля на фронте: 11 российских обстрелов вблизи 7 украинских городов, поселков и сел
За прошедшие сутки, 10 июля 2021 года, в районе проведения Операции объединенных сил на востоке Украины зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российских интервентов
Перечень из семи населенных пунктов, окрестности которых попали под обстрел оккупантов, приведен в утренней фронтовой сводке, передает Еспресо.TV .
Россияне и их наемники вели огонь поблизости:
Мироновского - оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм,
Водяного (около Донецка) - противник открывал огонь из минометов 120-го калибра,
Водяного (около Азовского моря) - враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем,
Широкино - российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра,
Светлодарска - враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов,
Песков - вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра,
Золотого-4 - противник применял противотанковый ракетный комплекс.
Кроме того, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано три пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
"Боевых потерь среди украинских военных нет", - отмечает пресс-служба ООС.
"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - сообщают авторы сообщения.
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