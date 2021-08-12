10% экспорта: Литва прекратит транзит удобрений "Беларуськалия" из-за санкций против режима Лукашенко
Литва прекратит транзит удобрений производства предприятия "Беларуськалий" в декабре из-за новых санкций США
Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис, передает 15min.lt
"Мы можем сказать, что санкции касаются только американских компаний, но из практики мы знаем, что банки не будут принимать платежи за предоставленные в Литве услуги в евро, а не только в долларах... С декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву", - заявил министр.
По его словам, около 10% белорусских удобрений транспортируется через Литву в Европейский Союз.
Компания "Литовские железные дороги", которая осуществляет транзит, потеряет около 20 млн евро
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