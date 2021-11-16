10 частных компаний добывают почти в пять раз больше угля, чем 37 государственных, - Волынец

Об этом заявил Михаил Волынец, нардеп от фракции "Батькивщина", представитель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, в эфире программы "Великий эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.



"У меня ежемесячный анализ добычи угля в Украине с начала года. 38 государственных шахтах добывают 11,5 тыс. тонн горной массы, иногда - 8,5 тыс. тонн в сутки. Это абсолютно ничего. Хорошо, что частные шахты ДТЭК, 10 шахт добывают 50 тыс. тонн", - сказал Волынец.



По его словам, "это говорит о том, что в Украине полный провал по добыче угля".

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) ситуацией, сложившейся на рынке. По его словам, компании не покупали уголь, поскольку не видели смысла работать себе в убыток.

По состоянию на 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составляли 542,8 тыс. тонн, а к 8 ноября они снизились до 479,3 тыс. тонн.

Президент Владимир Зеленский вечером 15 ноября в обращении сообщил , что в Украину идут 7 судов с углем, который должен закрыть проблему дефицита.