10 частных компаний добывают почти в пять раз больше угля, чем 37 государственных, - Волынец
В Украине десять частных компаний ДТЭК добывают примерно 50 тыс. тонн горной массы в сутки, а 37 государственных компаний - около 8,5 - 11,5 тыс. тонн.
Об этом заявил Михаил Волынец, нардеп от фракции "Батькивщина", представитель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, в эфире программы "Великий эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"У меня ежемесячный анализ добычи угля в Украине с начала года. 38 государственных шахтах добывают 11,5 тыс. тонн горной массы, иногда - 8,5 тыс. тонн в сутки. Это абсолютно ничего. Хорошо, что частные шахты ДТЭК, 10 шахт добывают 50 тыс. тонн", - сказал Волынец.
По его словам, "это говорит о том, что в Украине полный провал по добыче угля".
- Министр энергетики Герман Галущенко объяснил возникновение дефицита угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) ситуацией, сложившейся на рынке. По его словам, компании не покупали уголь, поскольку не видели смысла работать себе в убыток.
- По состоянию на 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составляли 542,8 тыс. тонн, а к 8 ноября они снизились до 479,3 тыс. тонн.
- Президент Владимир Зеленский вечером 15 ноября в обращении сообщил , что в Украину идут 7 судов с углем, который должен закрыть проблему дефицита.
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