10 апреля согласованы 9 гуманитарных коридоров, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук в telegram.



Донецкая область

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Северодонецк – Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

С. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

(эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами)

9 апреля удалось эвакуировать 4 532 человека. Также удалось освободить ранее захваченные оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя.



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