10 апреля согласованы 9 гуманитарных коридоров, - Верещук
По состоянию на 10 апреля в Украине утвердили 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения
Об этом сообщила вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук в telegram.
Донецкая область
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
- Северодонецк – Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- С. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
9 апреля удалось эвакуировать 4 532 человека. Также удалось освободить ранее захваченные оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя.
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