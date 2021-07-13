10-11 июля миссия ОБСЕ насчитала 390 нарушений режима "тишины" на фронте
Миссия ОСБЕ зафиксировали в период с вечера 9-го к вечеру 11 июля 391 нарушения "перемирия" на оккупированном Донбассе
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
"В Донецкой области в период СММ зафиксировала 335 нарушений режима прекращения огня, в том числе 28 взрывов", - говорится в сообщении.
По данным миссии, большинство нарушений произошли в районах восточнее Майорска.
"В Луганской области Миссия зафиксировала 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 25 взрывов неопределенного происхождения", - сообщили в СММ.
Большинство случаев зафиксировано вблизи участка разведения в районе Золотого.
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