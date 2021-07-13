10-11 июля миссия ОБСЕ насчитала 390 нарушений режима "тишины" на фронте

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области в период СММ зафиксировала 335 нарушений режима прекращения огня, в том числе 28 взрывов", - говорится в сообщении.

По данным миссии, большинство нарушений произошли в районах восточнее Майорска.

"В Луганской области Миссия зафиксировала 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 25 взрывов неопределенного происхождения", - сообщили в СММ.

Большинство случаев зафиксировано вблизи участка разведения в районе Золотого.