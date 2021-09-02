1 сентября почти 120 тыс. украинцев получили прививки от COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



1 сентября первую дозу получили 38 353 человека, завершили вакцинацию - 80 669 человек.



С начала кампании привито 5452125 человек, из них получили одну дозу - 5452123 человека, полностью иммунизированы - 3906070 человек. Всего сделали 9358193 прививки



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