1 сентября – День знаний. История и традиции "первого звонка"
Каждый год 1 сентября в Украине отмечают День знаний. В этот день во всех школах Украины раздаются "первые звонки", праздничная музыка и государственный гимн Украины
Традиции
В этот день во всех школах Украины раздаются "первые колокольчики". Они извещают традиционно на торжественной линейке, что новый учебный год начат.
Празднично одетые школьники вместе с родителями и учителями во дворе школы ищут разметку своего класса, слушают речи директора, часто представителей местной власти и священнослужителей.
Раздаются традиционные стишки от первоклассников.
А потом кто-то из старшеклассников несет на руках "первичка" по кругу во дворе и оба звонят в первый звонок. Это означает, что новый учебный год – начат.
Этот день особенный для тех, кто идет первый раз в первый класс, и для тех, у кого предстоящий учебный год – последний.
Фото: gettyimages
После программы выступлений и речей классы, как правило, собираются на воспитательные часы, на которых классный руководитель объявляет организационные моменты начала нового учебного года.
Фото: gettyimages
Первый учебный день начинается с открытого урока по теме патриотизма и истории.
Фото: gettyimages
Учителям учащиеся дарят цветы и коробки с конфетами.
Во всех детских садах, школах и вузах проводятся торжественные линейки, раздается государственный гимн Украины и выносится желто-голубой флаг.
История
День знаний – государственный праздник, провозглашенный 1 сентября 1984 года Верховным Советом СССР. В Украине и некоторых других странах, в частности, в странах СНГ. В настоящее время отмечается и совпадает с началом учебного года. Первоклассники в этот день отмечают "Праздник Первого звонка".
Дресс-код на первое сентября (День знаний)
Фото: gettyimages
На День знаний школьники одеваются по особому торжеству.
Во времена независимости 1 сентября в День знаний учащиеся и воспитанники детских садов встречают преимущественно в традиционном варианте "белый верх-темный низ". Но чаще теперь принято одевать вышиванку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.17
- EUR Покупка 40.73Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное