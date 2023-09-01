1 сентября – День знаний. История и традиции "первого звонка"

Традиции

В этот день во всех школах Украины раздаются "первые колокольчики". Они извещают традиционно на торжественной линейке, что новый учебный год начат.

Празднично одетые школьники вместе с родителями и учителями во дворе школы ищут разметку своего класса, слушают речи директора, часто представителей местной власти и священнослужителей.

Раздаются традиционные стишки от первоклассников.

А потом кто-то из старшеклассников несет на руках "первичка" по кругу во дворе и оба звонят в первый звонок. Это означает, что новый учебный год – начат.

Этот день особенный для тех, кто идет первый раз в первый класс, и для тех, у кого предстоящий учебный год – последний.

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После программы выступлений и речей классы, как правило, собираются на воспитательные часы, на которых классный руководитель объявляет организационные моменты начала нового учебного года.

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Первый учебный день начинается с открытого урока по теме патриотизма и истории.

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Учителям учащиеся дарят цветы и коробки с конфетами.

Во всех детских садах, школах и вузах проводятся торжественные линейки, раздается государственный гимн Украины и выносится желто-голубой флаг.

История

День знаний – государственный праздник, провозглашенный 1 сентября 1984 года Верховным Советом СССР. В Украине и некоторых других странах, в частности, в странах СНГ. В настоящее время отмечается и совпадает с началом учебного года. Первоклассники в этот день отмечают "Праздник Первого звонка".

Дресс-код на первое сентября (День знаний)

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На День знаний школьники одеваются по особому торжеству.

Во времена независимости 1 сентября в День знаний учащиеся и воспитанники детских садов встречают преимущественно в традиционном варианте "белый верх-темный низ". Но чаще теперь принято одевать вышиванку.