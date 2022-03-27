1 самолет, 12 БпЛА и 5 крылатых ракет: в ВСУ подвели итоги работы Воздушных сил 26 марта
За 26 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили 1 вражеский самолет, 12 БпЛА и 5 крылатых ракет
Об этом сообщает официальный Facebook Воздушных сил ВСУ.
"Пока Запад увлекается героизмом украинского народа, за сутки 26 марта Воздушные Силы ВСУ сбили всего один самолет оккупантов. Это потому, что враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносит массированные ракетные удары. Зато для проведения воздушной разведки и объектов, по которым были нанесены удары ракет, оккупанты активно используют беспилотные летательные аппараты разных типов, от оперативно-тактического уровня – до квадрокоптеров, которые все больше уничтожаются украинским ПВО", - говорится в сообщении ВСУ.
В общем, за сутки Воздушные силы уничтожили:
- 1 самолет;
- 12 БпЛА разных типов;
– 5 крылатых ракет.
- 26 марта Владимир Зеленский сказал, что Украина не просила и не просит больше, чем 1% от того оружия и техники, которые у стран Альянса пылятся.
- В воздушных силах ВСУ призвали иностранных партнеров предоставить Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства и самолеты.
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