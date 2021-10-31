1 ноября педагоги Черновцов и Буковины переходят на "дистанционку"

Об этом сегодня, 31 октября, заявил заместитель черновицкого городского головы Юрий Лесюк, передает Еспресо.TV .



По его словам, город поддержал соответствующее решение на уровне области, хотя сам он лично с ним не согласен.



"В соответствии с определенными критериями Министерства здравоохранения, наша область находится в "оранжевой" зоне эпидемической опасности, где согласно Постановлению КМУ номер 1236 (с изменениями) действуют определенные ограничительные мероприятия, позволяющие проводить очное обучение. В то же время, по мнению Черновицкой ОГА, черновицким детям не нужно полноценное обучение, а при любой цене необходимо перевести детей на дистанционное обучение (вопреки постановлению КМУ).Обоснование достаточно противоречивое и не доказательное - будто это сможет предотвратить переход области в "красную" зону", - отметил Лесюк.



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"При всей проделанной работе в городе по организации очного обучения в школьных учебных заведениях: при нынешних сложных условиях, несмотря на контролируемость эпидемической ситуации и готовность работать педагогических и ученических коллективов, при всех очевидных недостатках дистанционного формата для эффективности обучения, приняли сложное решение учесть требования областной комиссии ТЭБ и ЧС по переходу на дистанционную форму обучения", - подчеркнул он.



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По информации Черновицкой ОГА, которую приводит местное информационное агентство АСС, с 1 ноября 227 из 349 школ области будут работать дистанционно, 33 заведения уходят на каникулы. Еще 4 будут учиться по смешанной форме, планируют работать очно заведения общего среднего образования в Сучевенской и Сторожинецкой громадах.



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