$1 миллиард ежемесячно. В Минэкономики озвучили доходы от открытия "зернового коридора"

Об этом заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона.

"Соглашение, которое разблокирует возможности для экспорта украинского зерна, гарантирует нам значительный приток валютной выручки. Мы ожидаем не менее $1 млрд ежемесячно в течение определенного времени", — сказал Кудин.

Он подчеркнул, что разблокирование портов вместе с правительственными программами стимулирования развития бизнеса позволит обеспечить экономическую устойчивость Украины.

22 июля США прокомментировали договор об экспорте украинского зерна.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что в Стамбульском соглашении об экспорте зерна нет никаких неприемлемых условий, которые навязывала Россия.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

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