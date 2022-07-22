$1 миллиард ежемесячно. В Минэкономики озвучили доходы от открытия "зернового коридора"
Возобновление аграрного экспорта из украинских портов будет приносить ежемесячно $1 миллиард валютной выручки
Об этом заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона.
"Соглашение, которое разблокирует возможности для экспорта украинского зерна, гарантирует нам значительный приток валютной выручки. Мы ожидаем не менее $1 млрд ежемесячно в течение определенного времени", — сказал Кудин.
Он подчеркнул, что разблокирование портов вместе с правительственными программами стимулирования развития бизнеса позволит обеспечить экономическую устойчивость Украины.
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