Об этом сообщил технический директор метрополитена Тарас Шевченко, передает пресс-служба метро.

По его словам, отсутствие оплаты привело к проблемам с закупкой расходных материалов для обеспечения работы метрополитена.

"Мы понимаем, что полное отсутствие оплаты не покрывает наши расходы на закупку необходимых материалов, чтобы поддерживать жизнедеятельность метрополитена", - отметил Шевченко.

Он добавил, что метрополитен продолжит работу как укрытие. Поэтому при воздушных тревогах вход в станции будет свободным для всех граждан.

Для перевозок метро будет работать с 5.36 до 21.05.