1 июня метро в Днепре снова станет платным
С 1 июня 2022 года в метрополитене Днепра возобновят плату за проезд, цена поездки – 8 грн
Об этом сообщил технический директор метрополитена Тарас Шевченко, передает пресс-служба метро.
По его словам, отсутствие оплаты привело к проблемам с закупкой расходных материалов для обеспечения работы метрополитена.
"Мы понимаем, что полное отсутствие оплаты не покрывает наши расходы на закупку необходимых материалов, чтобы поддерживать жизнедеятельность метрополитена", - отметил Шевченко.
Он добавил, что метрополитен продолжит работу как укрытие. Поэтому при воздушных тревогах вход в станции будет свободным для всех граждан.
Для перевозок метро будет работать с 5.36 до 21.05.
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