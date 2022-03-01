1 и 2 марта комендантский час в Киевской области будет действовать с 20:00 до 7 ч утра
В Киевской области с 1 по 2 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00
Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
По всей Киевской области с 1 по 2 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00.
Не выходим на улицы и в другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", - написал он.
Кулеба добавил, что оборона Киевщины продолжается.
"На некоторых направлениях идут тяжелые бои. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому часу. Это необходимо в первую очередь для безопасности жителей региона", - подытожил он.
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