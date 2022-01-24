1 гол за 12 матчей: Месси показал худший результат в своей футбольной карьере

Об этом сообщает Stats Foot.



Вчера, 23 января, нападающий ПСЖ Лионель Месси вышел на замену на 63-й минуте матча Лиги 1 против "Реймса" (4:0) и снова не отличился результативными действиями.



За 12 матчей Лиги 1, чемпионата Франции по футболу, Лионель Месси забил всего 1 гол. Это самый плохой результат аргентинского футболиста в его карьере. Легендарный форвард никогда не забивал меньше в национальном чемпионате на этом этапе сезона.



Летом Лионель Месси бесплатно перешел во французский ПСЖ. В 17 матчах за парижан во всех турнирах аргентинец забил всего 6 голов и отдал 5 ассистов.

29 ноября Лионель Месси стал лучшим футболистом 2021 года и в седьмой раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч".

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