1 февраля в Украине подорожают пластиковые пакеты

Об этом сообщает Минэкономики Украины .



Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 мкм для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят: 2,00 грн за пакет без ручек и боковых складок, 2,50 грн за пакет без ручек , но с боковыми складками или с ручками без боковых складок и 3,00 грн. за пакет с ручками и боковыми складками.



В министерстве отмечают, что такое решение поможет ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в Украине.

Напомним, в июне 2021 года вступил в силу Закон №2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года.

Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.

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