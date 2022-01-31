1 февраля в Украине подорожают пластиковые пакеты
Решение Кабмина о повышении цены на пластиковые пакеты вступит в силу 1 февраля
Об этом сообщает Минэкономики Украины .
Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 мкм для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят: 2,00 грн за пакет без ручек и боковых складок, 2,50 грн за пакет без ручек , но с боковыми складками или с ручками без боковых складок и 3,00 грн. за пакет с ручками и боковыми складками.
В министерстве отмечают, что такое решение поможет ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в Украине.
- Напомним, в июне 2021 года вступил в силу Закон №2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года.
- Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.
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