1 декабря состоится Киевский Форум по Безопасности

Об этом говорится на сайте Форума .

Все ради Победы - именно таков главный лозунг КБФ, в рамках которого известные мировые и украинские политики, дипломаты и эксперты обсудят главные задачи обороны Украины и укрепление международной солидарности против российского врага.

В рамках Форума выступят Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям и заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, Президент Европейского Совета в 2014-19 годах Дональд Туск и помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кэттлер, четырехзвездочные генералы Весли Кларк.

К Форуму будут обращаться Светлана Цихановская, Президент Координационного Совета Беларуси и Алла Дудаева, супруга Президента Ичкерии Джохара Дудаева.

Планируются специальные обращения Нобелевской лауреатки мира 2022 Александры Матвийчук и Президента Атлантического Совета Фредерика Кемпа.

Состоится отдельная посольская панель Форума с участием Посла Великобритании Мелинды Симмонс, Посла Канады Ларисы Галадзы, Посла Германии Анки Фельдгузен, Посла США в Украине Бриджит Бринк, Посла Франции Этьена де Понсена, Посла Европейского Союза и Председателя.

Украинские участники Форума будут включать Председателя КБФ, премьер-министра Украины 2014-2016 годов Арсения Яценюка, Заместителя Председателя Верховной Рады Елену Кондратюк, Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Вице-премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, Министра обороны Украины Алексея Резникова, Мэра Киева Виталия Кличко, Председателя Меджлиса Крымскотатарского народа Рефата Чубарова, народного депутата Украины Николая Княжицкого.

Киевский Безопасный Форум, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Прямая трансляция начнется в 12.30 на ресурсах КБФ и наших медиа-партнеров:

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Среди информационных партнеров КБФ: Эспрессо, UkraineWorld, Общественное радио, Цензор.нет, Gazeta.ua, Гордон, Главком, Интерфакс-Украина, Defense Express, ТВА.