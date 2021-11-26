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Эксклюзив

"1 числа придем под Офис президента": активист Кабакаев предположил, что Зеленский считает госпереворотом акцию за отставку Ермака

26 ноября, 2021 пятница
19:25

Президент Украины Владимир Зеленский должен выйти к активистам 1 декабря и выслушать их

Об этом заявил общественный деятель Семен Кабакаев в эфире программы "Дебаты с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

Он сказал, что не знает, имел ли в виду Зеленский, когда говорил о возможном госперевороте, акцию по отставке главы Офиса президента Андрея Ермака, которую некоторые общественные движения анонсировали на 1 декабря.

"Сегодня президент Украины говорил об этом мероприятии, которое мы анонсировали на 1 декабря или это он о другом мероприятии - мятеж и государственный переворот? 1 числа мы безусловно придем под Офис президента требовать отставки Андрея Ермака и увольнения его с должности. Я очень сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Я верю, что президент свято верит, что Андрей Ермак является спасителем государства, это столп на котором держится Украина. Я верю, что президент так считает, никуда он его не уволит", - заявил активист.

По его словам, уголовные производства, поданные активистами, общественными деятелями - они не должны касаться не только поисков "крота", а еще статьи за подрыв обороноспособности государства, потому что, действуя такими методами, мы видим негатив для нас для всех.

"Сложно сказать, что будет происходить со стороны ОП, возможно Зеленский считает нас мятежниками, возможно он считает Ахметова мятежником. Мы будем выходить, но как будут разворачиваться события – я не знаю. Зеленский боится всего этого – я понимаю, но не нужно бояться людей Он должен выйти первого числа к нам и выслушать нас, наши требования, Мы были бы рады лично видеть его как Верховного главнокомандующего, чтобы лично передать документы и требования, и дать ответ, что вообще происходит и какая политика Владимира Зеленского", - подытожил Кабакаев.

  • Президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и в нем обсуждается участие Рината Ахметова.
  • Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту

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Андрей Ермак
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