1 августа заработает пешеходный КПП на украинско-словацкой границе

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ .



"Согласно информации, поступившей от пограничной полиции Словакии, с 1 августа отменяются ограничения, касающиеся работы пунктов пропуска", - говорится в сообщении.



Изменения касаются пункта "Малые Селменцы - Вельке Слеменце", где с 1 августа будет осуществляться пропуск ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)



"С этой даты на украинско-словацкой границе будут работать все пункты пропуска", - заявили пограничники.



Пункт пропуска не работал с ноября.

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