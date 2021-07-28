1 августа заработает пешеходный КПП на украинско-словацкой границе
На границе Украины и Словакии с 1 августа заработает пешеходный пункт пропуска "Малые Селменцы - Вельке Слеменце"
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ .
"Согласно информации, поступившей от пограничной полиции Словакии, с 1 августа отменяются ограничения, касающиеся работы пунктов пропуска", - говорится в сообщении.
Изменения касаются пункта "Малые Селменцы - Вельке Слеменце", где с 1 августа будет осуществляться пропуск ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)
"С этой даты на украинско-словацкой границе будут работать все пункты пропуска", - заявили пограничники.
Пункт пропуска не работал с ноября.
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