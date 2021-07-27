1 августа в Румынии ослабят карантин для владельцев COVID-сертификатов
Румыния с 1 августа ослабляет ограничения для вакцинированных и людей, которые выздоровели от коронавируса
Об этом сообщает ЕП .
В районах, где есть незначительная заболеваемость, клубы и бары могут работать почти без ограничений.
С документом, удостоверяющим вакцинацию, свежий отрицательный тест или выздоровления после перенесенной болезни, возможно проводить и посещать фестивали на открытом воздухе с участием до 75 тыс. человек.
Свадьба разрешены с участием до 400 человек.
В то же время там, где показатели заболеваемости превышают 2 на 1000 жителей, лимит для мероприятий под открытым небом - 2500 человек (должен быть сертификат) и является требование носить маски.
Для свадеб в таких зонах ограничения 150 человек на открытом воздухе и сотой помещениях, а с сертификатом - до 300 человек.
По всей стране будут разрешены мероприятия на более 2500 человек, если у каждого из гостей есть прививки от коронавируса.
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