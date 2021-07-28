1 августа Кувейт запретит выезжать из страны невакцинированным от коронавируса

Об этом сообщает Reuters .



В заявлении правительства отмечается, что это правило не коснется детей до 16 лет, тех, кому прививки противопоказаны, и беременных женщин.

Правительство добавил, что все прибывшие в Кувейт должны иметь отрицательный ПЦР-тест.

"Все туристы должны будут семь дней находиться в изоляции дома, кроме случаев, когда они сдадут отрицательный тест на территории Кувейта", - говорится в сообщении.

Кувейт ослабил некоторые ограничения, и восстановил все меры, кроме массовых собраний.

9 августа Саудовская Аравия запретит выезжать из страны людям, которые не закончили вакцинацию от коронавируса.