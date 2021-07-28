1 августа Кувейт запретит выезжать из страны невакцинированным от коронавируса
Все жители Кувейта, которые не закончили вакцинацию от COVID-19, не смогут выехать из страны
Об этом сообщает Reuters .
В заявлении правительства отмечается, что это правило не коснется детей до 16 лет, тех, кому прививки противопоказаны, и беременных женщин.
"Все туристы должны будут семь дней находиться в изоляции дома, кроме случаев, когда они сдадут отрицательный тест на территории Кувейта", - говорится в сообщении.
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