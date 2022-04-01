1 апреля Верховная Рада приняла 15 законов. Какие именно и о чем документы
Украинский парламент на заседании 1 апреля одобрил закон, согласно которому национализируют имущество россиян и украинцев, публично отрицающих российско-украинскую войну
Также депутаты проголосовали за бесплатную медпомощь и реабилитацию для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, и освободили от мобилизации беременных женщин-военнослужащих или находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Всего на заседании ВР нардепы приняли 21 закон.
В частности, Верховная Рада на законодательном уровне утвердила денежное вознаграждение за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения боевую технику государству-агрессору. За самолет или корабль обещают 1 миллион долларов США, за танк – 100 тысяч долларов, а за бронетранспортер – 50 тысяч в американской валюте.
Что касается других законов, то депутаты также приняли:
– введение частичных квалификаций, что позволит быстрее трудоустраиваться при отсутствии соответствующего образования;
– совершенствование принципов организации и ведения движения сопротивления;
– закрепление правила, что вступление в ТрО может быть только по месту регистрации или (во время войны) в районах, где непосредственно ведутся боевые действия;
– стопроцентное гарантирование вкладов во всех банках во время войны;
– снятие любых ограничений для перехода на 2% систему налогов и завоз материала для изготовления бронежилетов и бронированные автомобили без НДС и пошлины;
– остановка течения сроков, связанных с охраной прав интеллектуальной собственности;
– допуск государственной помощи во время войны и год после нее (до сих пор существовали законодательные ограничения в связи с конкурентным правом);
– порядок укомплектования специализированных прокуратур военнослужащими, их командировки в органы прокуратуры;
– усовершенствование закона о тиктокерах – уточняются сроки относительно источников информации от органов стран-партнеров, а также к правомерным субъектам распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.
- Напомним, две недели назад Верховная Рада увеличила бюджет армии на 70 млрд гривен.
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