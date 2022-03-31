1 апреля в Украине стартует весенний призыв 2022 года
Министерство обороны Украины отмечает, что призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых заданий
Сроки призыва определены указом президента.
В частности, там указано: "Призвать на срочную военную службу граждан Украины мужского пола, которые отвечают требованиям части первой статьи 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе":
1) в апреле - июне 2022 года;
2) в октябре - декабре 2022 года".
Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 25.03.1992 № 2232-ХІІ (статья 15) предусмотрено, что на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым до дня отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.
Министерство обороны Украины отмечает, что призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения ООС.
Военные, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах Украины, привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапасов и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации.
Закон также предусматривает категории граждан, освобождаемых от срочной службы.
В условиях полномасштабного вторжения России особенности призыва за срочную службу определяются также законодательными актами о военном положении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное