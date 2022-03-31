1 апреля в Украине стартует весенний призыв 2022 года

Сроки призыва определены указом президента.



В частности, там указано: "Призвать на срочную военную службу граждан Украины мужского пола, которые отвечают требованиям части первой статьи 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе":

1) в апреле - июне 2022 года;

2) в октябре - декабре 2022 года".



Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 25.03.1992 № 2232-ХІІ (статья 15) предусмотрено, что на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым до дня отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.



Министерство обороны Украины отмечает, что призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения ООС.

Военные, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах Украины, привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапасов и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации.



Закон также предусматривает категории граждан, освобождаемых от срочной службы.



В условиях полномасштабного вторжения России особенности призыва за срочную службу определяются также законодательными актами о военном положении.



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