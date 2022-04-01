1 апреля удалось эвакуировать 6 266 человек, - Верещук
Министр реинтеграции Украины Ирина Верещук рассказала о работе за 1 апреля по гуманитарным вопросам
Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.
"По гуманитарным коридорам из Бердянска и Мелитополя на собственном транспорте до Запорожья доехали 1 431 человек. Из них 771 человек из Мариуполя и 670 жителей городов Запорожской области: Бердянска, Мелитополя, Пологов, Орехова и Васильевки. В Луганской области сегодня 7 из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная и Попасная", - написала Верещук.
Также она отметила, что 42 автобуса из города Бердянск с мариупольцами и 12 из Мелитополя с местными жителями уже прошли Васильевку. Это более 2500 человек. За автобусами двигается более 300 частных автомобилей. Все они сейчас направляются в город Запорожье
"Из города Запорожья в город Бердянск сегодня доехали 10 автобусов, которые довезли 80 тонн гуманитарной помощи. Завтра утром они продолжат эвакуацию мариупольцев", - добавила Верещук.
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