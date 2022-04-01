1 апреля на востоке Украины вооруженные силы уничтожили около 300 оккупантов и десятки единиц техники
Сегодня, 1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с ночи шли тяжелые бои
Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".
"Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях совершив 6 атак. Все атаки российских фашистских сил были отбиты. Украинские воины уничтожили: до 280 личного состава, 6 танков, 22 БТР, 19 БМП, 6 артиллерийских систем, минометов, 2 РЗСВ, 14 АТ, 3 БПЛА", – пишут военные.
Также в ВСУ добавляют, что российские фашисты знают, что идут на верную смерть, но с "готовностью расстаются с жизнью, следуя непонятной, искаженной жесткой пропагандой логике".
"Зачем? Почему? Пожалуй, мы этого не узнаем, у мертвых рашистов не спросишь... Победа будет за нами! ¦Слава Украине!", - подытоживают наши военные.
- На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины провели зачистку района сосредоточения оккупантов, после того как уничтожили их позиции прицельным огнем артиллерии
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